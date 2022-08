Ereignisreicher Ausbildungsabschluss: Hebammenschülerin bringt Jungen zur Welt

Merseburg/MZ - Auf das Foto hat der kleine Emil keine Lust. Die neugierigen offenen Augen kneift er zusammen und mag lieber bei Mama Katharina Bredel auf dem Arm bleiben. Wenige Wochen ist Emil alt und der ganze Stolz seiner Mutter. Er ist aber auch ein besonderes Baby für Hebammenschülerin Theresa Göpel vom Carl-von-Basedow-Klinikum in Merseburg. Denn sie hat Emil am 25. Juni auf die Welt gebracht und er war ein Teil ihrer praktischen Hebammenprüfung. Wie es der Zufall will, war auch Mama Katharina Bredel einst ein solches Prüfungsbaby.