Gegen 20 Uhr kam es am Mittwochabend in Merseburg zu einer Explosion in einem Wohnhaus.

Diese wurde aus bisher ungeklärter Ursache in einem Gastank ausgelöst. Die 64-jährige Bewohnerin und der 69-Jährige Bewohner wurden auf Verdacht der Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Am Haus entstand ein Schaden in Höhe von circa 20.000 Euro. (mz)