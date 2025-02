Eine junge Familie aus Leuna hat sich im Sommer in einer Gartensparte in Wengelsdorf einen Traum erfüllt, viel Zeit und Geld investiert. Nun wurde ihre Laube durch Brandstiftung zerstört. Die Familie will das Häuschen wieder aufbauen und bittet dafür um Spenden.

Leuna/Wengelsdorf/MZ. - Als er an jenem Samstagmorgen auf sein Handy schaute, habe er „ehrlicherweise gedacht, da will mich einer verarschen“, so erinnert sich Oliver Westphal an den Tag, an dem die Gartenträume seiner Familie vorerst platzten. In der Nacht zum 1. Februar haben Unbekannte das Laubenhäuschen der Familie Westphal in der Wengelsdorfer Gartenanlage Sommerfreude angezündet. Zurückgeblieben ist nur eine verkohlte Ruine.