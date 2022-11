Garagenbrand in Merseburg wohl von Kabeldieben verursacht

Merseburg/MZ - Die aufmerksame Besatzung eines Rettungswagen hat am Freitagvormittag einen Garagenbrand in Merseburg-Süd entdeckt. Sie alarmierten die Feuerwehr gegen 9.40 Uhr in die Anlage am Kötzschener Weg. Dort konnten die haupt- und ehrenamtlichen Brandschützer das Feuer schnell löschen, wie Einsatzleiter Michael Jahn berichtet.

