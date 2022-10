Die Leunaer Feuerwehr musste am Donnerstagabend zu einem Garagenbrand ausrücken.

Leuna/MZ - Die Leunaer Feuerwehr musste am Donnerstagabend zu einem Garagenbrand ausrücken. Laut Einsatzleiter wurde in dem leerstehenden Objekt nahe der Schwimmhalle offenbar gezündelt. Durch das Feuer platzte dort ein Reifen. In der ursprünglichen Alarmierung war deshalb von einer Explosion die Rede. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte zwar noch auf Flammen konnten diese aber schnell löschen.