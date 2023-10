Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Eine 83-jährige Seniorin ist am Samstagnachmittag in Merseburg Opfer einer fiesen Betrugsmasche geworden. Die Frau wurde durch einen Unbekannten an ihrer Wohnung in der Innenstadt aufgesucht. Der Mann gab an, sie über die Pflegestufen informieren zu wollen und wurde von der alten Dame hereingelassen.