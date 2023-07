Unfall ereignet sich am Leunaer Haupttor. 50-Jähriger kommt ins Krankenhaus.

Füßgänger in Leuna schwer verletzt. Rollerfahrer flieht.

In Leuna hat ein Rollerfahrer einen Fußgänger angefahren und ist geflohen.

Leuna/MZ - Bei einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Motorroller am Leunaer Haupttor ist am Dienstag ein 50-jährige Fußgänger schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus, berichtet die Polizei. Der Rollerfahrer flüchtete vom Unfallort. Nach ihm wird jetzt gefahndet.