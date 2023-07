Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Blösien/Merseburg/MZ - Fast anderthalb Jahre ist der BSV Borussia Blösien mittlerweile ohne Heimat. Im Februar 2022 sorgten Brandstifter dafür, dass das Sportlerheim auf dem westlichsten Sportplatz Merseburgs in Flammen aufging. Seither sind der Verein und die Stadt auf der Suche, wie ein Ersatz entstehen könnte. Zwischendurch war sogar der Umbau einer Lagerhalle in der Nachbarschaft im Gespräch, weil die Kommune von Neubaukosten von über zwei Millionen Euro ausging. Mittlerweile gibt es einen neuen Plan, den Marcus Turré (SPD), Vorsitzender des Finanzausschusses, so zusammenfasst: „Wir wollen das stärker in die Verantwortung des Vereins legen.“