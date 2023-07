Das ehemalige Heimatmuseum in Ermlitz wird zu einem Zentrum für Begegnungen umgebaut. Was genau geplant ist und wann eröffnet werden soll.

Für mehr Begegnungen - In Ermlitz entsteht ein modernes Kulturzentrum

Ermlitz/MZ - Selten sind die Toilettenräume der Hingucker eines Gebäudes. Im neuen Kulturzentrum, das derzeit in Ermlitz entsteht, wird aber genau das der Fall sein. Bunte Fliesen zieren wie ein Mosaik die Wände. „Das soll an Buenos Aires erinnern. Wir haben uns aber auch von Hundertwasser inspirieren lassen“, erklärt Brigitta Weinert. Sie gehört zu dem Verein, der die Idee eines kulturellen Zentrums in Ermlitz umsetzt und auch extra dafür gegründet wurde: der Freundeskreis zur Förderung von Demokratie und Zusammenhalt durch Bildung, Begegnung und Kultur.