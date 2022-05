Für kleinen Eisenbahnfan aus Merseburg geht ein großer Traum in Erfüllung

Merseburg/Aschersleben/MZ - „Papa, da kommt sie“, sagte der achtjährige Maris zu Sven Schütze, als am Samstagmorgen die „Ludmilla“ auf Bahnsteig drei am Bahnhof in Aschersleben einfuhr. Die Diesellok russischer Bauart fasziniert den jungen Eisenbahnfan aus Merseburg schon seit Jahren, doch noch nie ist er mit einem Zug gefahren, der von der „Ludmilla“ gezogen wird. Am Samstag bei einer Sonderfahrt von Aschersleben nach Berlin-Lichtenberg und zurück war es soweit. „Für Maris geht ein Traum in Erfüllung“, meinte Papa Sven Schütze, der sich freute, Tickets für die Fahrt bekommen zu haben.

