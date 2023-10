Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Querfurt/MZ - Wer Brunnenherr der Thaldorfer Pfingstburschen wird, bekommt auch die Aufgabe, mindestens ein soziales Projekt in der Stadt Querfurt umzusetzen. Das will der amtierende, 33. Brunnenherr Christian Lehmann nun angehen. Der Geschäftsführer des Querfurter Unternehmens Hillstar-Media hat, wie er sagt, in den vergangenen Monaten in Zusammenarbeit mit den Pfingstburschen, und Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos), der zugleich dem Verein vorsteht, insgesamt drei Projekte entwickelt: eins speziell für die Thaldorfer Pfingstburschen, eins für Querfurter Vereine und eins für Kinder.