Die Unternehmen, die sich am Energiepark beteiligen, haben nun konkrete Bauzeiten. Der grüne Wasserstoff soll im zweiten Quartal 2025 in Bad Lauchstädt hergestellt und nach Leuna transportiert werden.

Bad Lauchstädt/MZ - Ihn herzustellen, kann nur ein Baustein für die Zukunft sein. In Bad Lauchstädt soll im Energiepark jedoch grüner Wasserstoff entstehen, transportiert und später auch gespeichert werden. Das Projekt dient dazu, mögliche Vorlagen zu entwickeln, wie zukünftig mit dem Thema Wasserstoff und der Versorgung umgegangen werden soll. Der Bau rückt näher und daher haben die Firmen am Samstag in Bad Lauchstädt über den aktuellen Stand informiert. Das Interesse sei jedoch nicht so groß gewesen, wie beim ersten Informationsmarkt. Gleichwohl lassen sich einige Fragen nun konkreter beantworten.