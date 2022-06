Fünf Verletzte bei Schlägerei in Merseburg

Merseburg/MZ/dpa - - In Merseburg sind bei einer Schlägerei am Donnerstagabend fünf Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, mussten drei von ihnen in einem Krankenhaus behandelt werden. Zu den Handgreiflichkeiten kam es demnach nach einer zunächst rein verbalen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Insgesamt waren nach Angaben der Polizei vom Freitagmorgen neun Personen beteiligt. Sieben von ihnen im Alter von 17 bis 47 Jahren seien gestellt worden. Die Hintergründe für den Streit waren zunächst unklar.