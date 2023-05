Führungen und Livemusik an der Holländermühle in Lodersleben

Lodersleben/MZ - „Die Mühle ist mein Leben“, sagt der 63-jährige Holger Trautmann, Besitzer der Holländermühle in Lodersleben. Er ist mit Leib und Seele dabei, wenn er die Windmühle interessierten Besuchern zeigt. Am Pfingstmontag gibt es wieder Führungen in der Mühle, die genau 100 Jahre älter ist als ihr Besitzer. Zum wiederholten Male beteiligt sich Familie Trautmann am Deutschen Mühlentag, ein Aktions- und Thementag rund um das Mühlen- und Müllereiwesen. Sie lädt am 29. Mai von 10 bis 16 Uhr zum großen Mühlenfest ein - allerdings findet es zum letzten Mal in diesem Maße statt.