Rosa aus Angola ist zum zweiten Mal zur Behandlung im Basedow-Klinikum in Merseburg. Sie musste erneut an ihren Beinen operiert werden. Acht Stunden dauerte der Eingriff.

Friedensdorf International: Elfjährige wird zum zweiten Mal in Merseburg operiert

Ein großes Team kümmert sich im Basedow-Klinikum in Merseburg um Rosa. Der Verein Friedensdorf International hatte sie hierher vermittelt.

Merseburg/MZ - Als Dr. Christian Meinel zu Rosa ans Bett kommt und einen kleinen Schraubenschlüssel aus seiner Tasche holt, schmunzelt die Elfjährige. Sie weiß, was der Arzt vorhat. Damit kontrolliert er an ihrem linken Bein, ob an dem sogenannten Fixateur, einem äußeren Spanner aus Metall, noch alles fest sitzt.