Merseburg - Merseburg/MZ. Seit ihrer Kindheit sind Lara Steinecke und Elias Lützkendorf beim Tanzstudio Leuna/Merseburg aktiv. Mittlerweile agieren die beiden als Trainer für Kindergruppen und wurden jüngst für ihr Engagement mit der Ehrennadel in Bronze vom Landessportbund ausgezeichnet.

„Am Anfang konnten wir uns gar nicht leiden“, schmunzelt Lara Steinecke, die 2005 mit dem Tanzen begann. Mittlerweile sind die beiden Trainer unzertrennlich, und es verbindet sie eine jahrzehntelange Freundschaft. „Es ist komisch, wenn wir einen Tag nichts voneinander hören“, erzählt Elias Lützkendorf. Die Meisterschaftsfahrten, Trainingswochenenden und die vielen Veranstaltungen haben die beiden Tänzer zusammengeschweißt.

Der 23-Jährige begann als Junge ganz klassisch mit Fußball. Das sei nichts für ihn gewesen, und auch der Trainer erkannte dies schnell, lacht Elias Lützkendorf. Als er damals beim Filmschauen mehrfach mitgetanzt hatte und viel Freude empfand, ermöglichten ihm seine Eltern nach Empfehlung von Bekannten das Tanzstudio Leuna/Merseburg. „Dort habe ich mich aufgehoben gefühlt“, erzählt der Tänzer. Seit 2017 ist der gebürtige Roßbacher nun selbst Übungsleiter, hat mehrmals wöchentlich Training und bereitet Gruppen-, Solo- und Paartänze vor. Er liebt es, Kindern etwas beizubringen und ihnen einen Raum zum Entfalten zu geben. Seit 62 Jahren gibt es den Verein, der aktuell 217 Mitglieder zählt.

Dort betreut auch Lara Steinecke gemeinsam mit einer weiteren Trainerin eine Gruppe mit 20 Kindern. Für sie war es schon immer schön, auf der Bühne in Rollen zu schlüpfen. Den Spaß und die Erfahrung, die sie über Jahre als Tänzerin gesammelt hat, möchte die 23-jährige Merseburgerin an ihre Tanzschützlinge weitergeben. Sie setzt derzeit ihren Fokus auf Bühnenerfahrung, erste Meisterschaftsauftritte und auf Training für Elemente, Technik und Ausdruck. Oft stehen die Trainer vor Herausforderungen, doch das Tanzen mit den Kindern bereitet so viel Freude, und „die Kleinen geben viel zurück“, sind sich beide einig.

Erinnerungen von Saisonabschlussfeiern, der Europameisterschaft in Holland, von zahlreichen internationalen Titeln und dem Pokal der höchsten Punktzahl des ganzen Turniers teilen die zwei besten Freunde. „Die gemeinsamen Erlebnisse haben uns als Familie immer näher zusammenwachsen lassen“, erklärt Lara Steinecke. Genau das wünschen sie sich für ihre Gruppen auch.