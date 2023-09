Merseburg/MZ - „Wir konnten den Radius der Aktionen wesentlich erweitern. Darüber sind wir froh“, freut sich Bettina Hötzel, beim Saalekreis für Engagementförderung zuständig, kurz vor Beginn der zweiten Freiwilligentage. Ein Dutzend Projekte haben Vereine, Initiativen und Verbände für das kommende Wochenende, vom 8. bis 10. September, angemeldet, bei denen Interessierte nun mit anpacken können. Fokussierte sich das Geschehen bei der eintägigen Premiere im Vorjahr noch auf Merseburg, verteilen sich die Aktionen diesmal über fünf Kommunen, eine ist sogar kreisweit gedacht und eine findet online statt.

Bei den beiden letztgenannten handelt es sich zum einen um ein Projekt des Paritätischen Sachsen-Anhalt, der zum Putzen der Stolpersteine für NS-Opfer aufruft, und zum anderen um die Aktion „#everynamecounts“: „Ziel ist es hier das Arolsen Archiv zu unterstützen, Daten von Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus zu digitalisieren, um diese zu erhalten und weltweit auffindbar zu machen“, erläutert Hötzel.

Auch der Norden dabei

Bei den Kommunen gibt es vor allem Aktionsschwerpunkte in Merseburg und Wettin-Löbejün. Im hohen Norden braucht der Angel- und Sportfischerverein Wettin Hilfe, um den alten Saalearm „Ihlau“ als Angelgewässer herzurichten. In Brachwitz soll die „Freizeitinsel“ verschönert werden und in Nauendorf will eine Elterninitiative den neu errichteten Spielplatz für die Eröffnung vorbereiten. Etwas weiter südlich ruft die Bürgerinitiative „Salzmünde gemeinsam“ zum Müll sammeln auf.

Dasselbe können Freiwillige gemeinsam mit dem Kiz und dem Bündnis Merseburg für Vielfalt und Zivilcourage auch entlang der Klia in Merseburg machen. Das Stadtteilzentrum West will mit Helfern die Krokuswiese auffrischen, die Awo das Umfeld des Bürgerhauses und den Seniorenbereich am Neumarkt aufräumen. Die evangelische Kirche in Schkopau sucht Unterstützung, um einen Meditationspfad zu errichten, und die Caritas in Bad Lauchstädt, um Lesezeichen für die Freiwilligen zu basteln.

Wie kann ich mitmachen?

Wer sich an einer der Aktionen beteiligen will, kann mit passender Kleidung ausgerüstet, einfach zu den jeweiligen Treffpunkten kommen. Alle Aktionen, Orte und Zeiten finden sich auf der Website: freiwilligentag.saalekreis.de. Wer mit seinem Projekt dort noch auftauchen will, muss sich sputen: Meldeschluss für Aktionen ist der heutige Dienstag.

Der Kreis hatte den Freiwilligentag nicht nur als Rahmen für Arbeitseinsätze initiiert, sondern auch um Vereinen und Initiativen Gelegenheit zu geben, um auf sich aufmerksam zu machen und so neue Mitstreiter zu gewinnen.