In Merseburg und seinen Ortsteilen waren Freiwillige und Mitarbeiter der Stadt unterwegs, um für Ordnung und neuen Glanz zu sorgen.

Freiwillige packen überall in der Stadt an

Frühjahrsputz in Merseburg

Merseburg/Trebnitz/MZ - Eine kurze Frühstückspause gehört ebenso dazu, wie die eigentliche Teilnahme am Frühjahrsputz für die Mitglieder der Linken Stadtratsfraktion schon seit vielen Jahren ein festes Ritual ist. „Wir sind eigentlich immer hier im Südpark“, erzählt Halina Czikowsky nachdem die Pause vorbei ist und die Ehrenamtlichen sowie die Mitglieder der Stadtverwaltung wieder zur Arbeit zurückkehren. Am Samstag haben sich Merseburg und seine Ortsteile herausgeputzt. Anlässlich des Frühjahrsputzes waren Gruppen eigenständig oder auf Initiative der Stadt überall in der Kommune unterwegs.