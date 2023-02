Warum Merseburger Stadträte warnend die Hände bei künftigen Industrieansiedlungen heben und warum nicht jeder bauen darf, wie er will.

Merseburg/Leuna/MZ - Es soll ein 160 Hektar großes Leuchtturmprojekt des Strukturwandels im Saalekreis werden. Auf 120 Hektar könnten sich am Airpark in Merseburg in den nächsten Jahren neue Unternehmen ansiedeln.