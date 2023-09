Das Fraunhofer Institut in Schkopau erweitert die Pilotanlage, die auch die nachhaltige Forschung im Bereich der Polymersynthese fördert. Dafür ist ein Neubau entstanden.

Chemie in Schkopau

Minister Armin Willingmann (l.) lässt sich von Leiter Michael Bartke die Arbeit am Standort in Schkopau erklären.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schkopau/MZ - „Polymere kommen zu schlecht weg“, sagt Michael Bartke. Er ist der Leiter des Fraunhofer-Pilotanlagenzentrums für Polymersynthese und -verarbeitung, kurz PAZ und hat am Mittwoch am Schkopauer Chemiestandort die Erweiterung der bestehenden Anlage mit einem Neubau vorgestellt. Dabei hob er die besondere Rolle der Anlage hervor und gab in einer Rede einen Ausblick auf die zukünftige Arbeit des PAZ.