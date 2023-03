Anna-Maria Hickmann und Ivette Witkowski haben den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. Was sie daran reizt und welche Hürden ihnen begegnet sind.

Merseburg/MZ - Der Frauentag ist nicht nur der Tag, an dem so mancher Blumen und Pralinen geschenkt werden. Er ist zugleich ein Tag, an dem manche Frauen innehalten und auf das zurückblicken, was sie bereits erreicht haben und auf das, was weiterhin vor ihnen liegt.