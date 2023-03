Was ein unbekannter Anrufer der Frau aus dem Saalekreis gesagt hat und wie sie ihm auf den Leim gegangen ist.

Eine Frau aus dem Saalekreis hat am Dienstag viel Geld an Betrüger verloren (Symbolfoto).

Querfurt/MZ - Eine Frau aus einem Ortsteil von Obhausen (bei Querfurt/Saalekreis) hat am Dienstag mehr als 20.000 Euro durch Betrüger verloren. Wie eine Polizeisprecherin am Abend gegenüber der MZ sagte, habe ihr ein unbekannter Anrufer gesagt, dass ihr Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe und nur gegen Kaution freikommen könne. Die Frau habe sich tatsächlich zu einer Übergabe im Süden Halles hinreißen lassen und das Geld einer unbekannten Person ausgehändigt. Erst hinterher sei ihr der Betrug bewusst geworden. Wie die Sprecherin weiter sagte, habe es im Laufe des Tages im Saalekreis und in der Stadt Halle mehrere weitere ähnliche betrügerische Anrufe gegeben. Es sei aber niemand weiter auf diese Masche hereingefallen.