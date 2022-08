Fragen und Antworten zur „Sonnenquelle Geiseltal“

In dem geplanten Solarpark am Geiseltalsee sollen Bio-Hühner gehalten werden.

Braunsbedra/MZ - Es gibt Befürworter, es gibt Kritiker und es gibt Fragen aus der Bevölkerung zum regionalen Energieprojekt „Sonnenquelle Geiseltal“. Dies wurde am Donnerstagabend in der Barbarahalle in Braunsbedra deutlich, wo die AVG Mücheln zusammen mit ihren Kooperationspartnern, den Städten Braunsbedra und Mücheln sowie der Firma Münch Energie, das Vorhaben vorstellte. Es ist vorgesehen, einen sogenannten Agri-Photovoltaik-Park auf einer Fläche von 250 bis 300 Hektar zu errichten, der den Chemiestandort Leuna mit grüner Energie versorgen soll.