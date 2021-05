Fragen und Antworten zum Hochschulinformationstag der Hochschule Merseburg

Merseburg - Die Hochschule Merseburg lädt am Samstag, 5. Juni, ab 10 Uhr Studieninteressierte und ihre Eltern zum Online-Hochschulinformationstag (HIT) ein. Die MZ sprach darüber mit Organisatorin Denise Hörnicke.

Was erwartet Interessierte beim virtuellen HIT?

Denise Hörnicke: Sie haben die Gelegenheit, die Hochschule mit all ihren Facetten kennenzulernen – die vielfältigen Studien- und Studienorientierungsangebote, eine Vielzahl an studentischen Projekten und Gruppen. Es werden Praktikamöglichkeiten, Beratungs- und Unterstützungsangebote aufzeigt und der Kontakt zu Lehrkräften und Studierenden ermöglicht.

Hat die Onlinevariante Vorteile?

Hörnicke: Ein Vorteil ist, dass man von überall am HIT teilnehmen kann. Das ermöglicht uns, neben Interessierten aus der Region auch die aus anderen Teilen Deutschlands und darüber hinaus zu erreichen. Außerdem ist es möglich, schnell einen Überblick über die Angebote und Möglichkeiten an der Hochschule zu bekommen und trotzdem mit Professor, Lehrkräften, Studierenden in Kontakt zu treten.

Gibt es besondere Programmpunkte?

Hörnicke: Wir haben eine Liveschalte aus dem „Hanflabor“ der Hochschule, wo sie mehr über Hanf als Nutzpflanze erfahren, Talkrunden mit Studierenden, Workshops, Einblicke in die Studiengänge und ins Studium und informative digitale Informationsmaterialien.

