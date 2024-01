Jana Conrad aus Wünsch zeigt in der neuen Müchelner Rathausgalerie ihre Fantasy- und Beautyfotografie. Welche neuen Ideen die 44-Jährige umsetzen will.

Mücheln/MZ. - „Fotos halten nicht nur Erinnerungen fest. Fotos können auch die Pause-Taste drücken. Einfach den Alltag für einen Moment vergessen. Mal in eine andere Welt abtauchen. Mal was Verrücktes tun. In Rollen schlüpfen, in denen man sich noch nie befand.“