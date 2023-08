Güterverkehr per Zug

Leuna/MZ - „Der Standort wickelt 70 Prozent seines Güterverkehrs über die Schiene ab. Das ist schon eine Menge Holz“, lobte Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens am Mittwochmittag in Leuna. Die Liberale war in das Besucherzentrum des Standortbetreibers InfraLeuna gekommen, um Geld loszuwerden. Fördergeld, dass das Land für Sanierung und Ausbau der Schieneninfrastruktur zur Verfügung stellt.