Bei der Fohlenschau in Schnellroda wurden rund 30 Jungtiere des Deutschen Sportpferdes und von Pony- und Spezialrassen präsentiert, bewertet und registriert.

Fohlenschau in Schnellroda - Erster öffentlicher Auftritt für junge Vierbeiner

Züchter Thomas Kühn aus Zöschen ließ am Dienstag bei der Fohlenschau in Schnellroda das Deutsche Sportpferd-Hengstfohlen bewerten.

Schnellroda/MZ - Wenn auf dem Sportplatz in Schnellroda Fahrzeuge mit Pferdehängern vorfahren und Stuten mit ihren Jungtieren über das Grün traben, dann führt der Pferdezuchtverein Saale-Unstrut-Geiseltal seine traditionelle Fohlenschau im Weida-Land durch. Am Dienstag haben Züchter aus dem Saalekreis, aus Mansfeld-Südharz und aus dem Burgenlandkreis rund 30 Fohlen des Deutschen Sportpferdes und von Pony- und Spezialrassen den Zuchtrichtern vorgeführt und dem Publikum präsentiert. Es war der erste öffentliche Auftritt für die jungen Tiere, die in den vergangenen Monaten dieses Jahres zur Welt kamen.