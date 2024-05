Flugzeug muss in einem Rapsfeld bei Merseburg notlanden

In der Nähe vom Flugplatz Merseburg

Knapendorf/MZ - - Ein Leichtpropellerflugzeug ist am Mittwochmittag in einem Rapsfeld in der Nähe vom Flugplatz Merseburg notgelandet. Der Motor hatte versagt, teilt die Polizei mit.

Die zwei Insassen blieben unverletzt, berichtet Benjamin Behnke, Einsatzleiter und zugleich Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Knapendorf, die zu dem Einsatz alarmiert wurde. Insgesamt waren 20 Feuerwehrkameraden aus Knapendorf, Dörstewitz, Bündorf sowie vom Führungsfahrzeug der Gemeinde Schkopau vor Ort. Sie teilten sich auf, zum einen, um das notgelandete Flugzeug im Rapsfeld zu kontrollieren. Zum anderen, um sich bei den Insassen, die zur anderen Seite des Feldes gelaufen waren, zu erkundigen, ob alles in Ordnung ist. Des Weiteren wurde der Landwirt verständigt. Der Flugplatz Merseburg kümmerte sich eigenständig um die Bergung, so die Polizei.