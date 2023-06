Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Es hätte der Nikolaus sein können, denn der hat es ja bekanntermaßen am Morgen des 6. Dezember sehr eilig. Doch es war einfach ein damals 35-jähriger Merseburger, der einer Polizeistreife am Nikolausmorgen um 2.50 Uhr in der Merseburger Innenstadt aufgefallen war. „Das war einfach ungewöhnlich“, sagt ein Polizist, der jetzt in einem Verfahren gegen den Mopedfahrer vor dem Amtsgericht Merseburg als Zeuge gehört wird, aus.