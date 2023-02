Imbissbetrieb aus dem Saalekreis „Fleischerlei“ aus Langeneichstädt wird mit Mehrwegboxen und Topfgeld noch nachhaltiger

Der Langeneichstädter Imbiss „Fleischerlei“ startet am 28. Februar noch nachhaltiger in die bereits achte Saison. Mehrwegboxen werden angeboten. Für selbst mitgebrachte Gefäße gibt es ein Topfgeld. Die Speisekarte bietet neue Gerichte für Vegetarier und Kinder an.