Krumpa/MZ. - Kampfmittelsucher sind südlich von Krumpa auf einer Ackerfäche, auf der eine Agri-PV-Anlage entsteht, erneut fündig geworden. Am Mittwoch wurde eine Flakgranate entdeckt und am Donnerstag vor Ort gesprengt. Diesmal war keine Evakuierung der Einwohner nötig. Das teilte der Saalekreis auf MZ-Nachfrage mit. Seit Beginn der Kampfmittelsuche 2024 sind bereits mehrfach Granaten und Bomben dort entdeckt, entschärft oder gesprengt worden. Ende des Zweiten Weltkriegs hatten die Alliierten in unmittelbarer Nachbarschaft das Treibstoffwerk in Lützkendorf mehrfach bombardiert. Deshalb dort die Dichte an Funden.