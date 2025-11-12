Auf einem Feld bei Spergau ist bei Sondierungsarbeiten eine Flakgranate aufgetaucht. Die soll am Donnerstag vor Ort gesprengt werden. Der Saalekreis richtet einen Sperrkreis ein.

Spergau/MZ - Bei Sondierungsleitungen für eine Wasserstoffleitung haben Fachkräfte am Mittwoch auf einem Feld bei Spergau eine Flakgranate entdeckt. Wie der Saalekreis mitteilte, soll diese am Donnerstagvormittag etwa zwischen 9 und 10 Uhr vor Ort gesprengt werden. Dafür werde ein Sperrkreis eingerichtet.

Der könne in diesem Fall aber recht klein ausfallen und betreffe keine Wohnhäuser, erklärte der Kreis. Lediglich die Kleingartenanlage Am Anger müsse am Morgen noch geräumt werden.