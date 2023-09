Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mücheln/MZ - „Sport im Geiseltal“ eröffnet am 2. Oktober im Müchelner Ortsteil Stöbnitz ein Fitnessstudio. Bereits am 30. September und 1. Oktober lädt Gründer Tobias Moses jeweils 10 bis 15 Uhr zu Tagen der offenen Tür in die ehemalige Werkküche des Tagebaus in der Werkstraße ein.