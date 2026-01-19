Die freiwillige Stadtfeuerwehr Querfurt mit ihren Ortswehren rückte im vergangenen Jahr zu 295 Einsätzen aus. Die Mitgliederzahl in der Einsatzabteilung ist stabil. Eine First-Responder-Einheit soll bald gegründet werden.

Am Döcklitzer Tor in Querfurt gab es am Ostermontag 2025 einen Großeinsatz: Garagen und PV-Anlagen brannten.

Querfurt/MZ. - Das Jahr 2025 lässt sich aus Sicht der freiwilligen Stadtfeuerwehr Querfurt als ein einsatzreiches zusammenfassen, sagt Stadtwehrleiter Enrico Zeugner. Es gab mehr Einsätze als 2024. Darunter waren Großbrände, etwa in einem Wohnblock im Buchenweg, in Garagen und an PV-Anlagen am Döcklitzer Tor oder in der Recyclinganlage in Steigra. „Des Weiteren viele Türöffnungen, Tragehilfen für den Rettungsdienst und auch einige Reanimationsunterstützungen.“