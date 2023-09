Feuerwehreinsatz in Spergau: Pkw-Brand in der Kötzschener Straße

FEUERWEHREINSATZ IN SPERGAU

PKW-Brand in der Kötzschener Straße in Spergau

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Spergau - Die Kameraden der Feuerwehren Spergau und Leuna sind in der Nacht zum Donnerstag zu einem Pkw-Brand in die Kötzschener Straße nach Spergau ausgerückt. Wie der Einsatzleiter mitteilte, stand dort ein abgestellter PKW gegen 2.30 Uhr in Flammen. Ein Bürger hatte den Brand auf dem Weg zur Arbeit gemeldet. Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand mit Schaum und Wasser schnell löschen, sodass ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude und Büsche verhindert werden konnte.