Unternehmen aus dem Saalekreis will in Europas Spitzengruppe vorstoßen

Man strebe einen Platz unter den führenden Feuerwehrfahrzeugherstellern in Europa an, sagt Vertriebsleiter Andreas Büttner.

Farnstädt/MZ - Rot, sattes Rot, Feuerwehrrot. Das ist die dominierende Farbe in der langgestreckten Werkhalle neben dem Farnstädter Sportplatz. Sie ist der Sitz der Schmitz Feuerwehrtechnik. Deren Geschäft sind Bau und Wartung von Feuerwehrfahrzeugen. Die stehen in unterschiedlichen Stadien, im Rohbau, halb und fast fertig in der Halle verteilt. Mitarbeiter wuseln um sie herum, schrauben und kleben. Es herrscht Betriebsamkeit.