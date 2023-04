In Schafstädt zieht es Mädchen und Jungen in Massen zur örtlichen Kinderfeuerwehr. Dort werden die Räume mittlerweile knapp.

Schafstädt/MZ - „Was müsst ihr sagen, wenn ihr Wasser wollt?“, fragt Daniel Haupt die drei Mädchen und zwei Jungs in den schwarz-neongelben Uniformen vor ihm. „Rohr eins, Wasser marsch“, erhält er als Antwort. Kurze Zeit später haben Lenja Pfeiffer und Paul Fuß an der Spritze genug Druck, um mit dem Strahl die roten Kegel von der Hausattrappe zu spülen, den „Brand“ zu löschen. Die Übung gefällt der Siebenjährigen besonders. Seit zwei Jahren ist sie Mitglied der Schafstädter Kinderwehr. Und sie war bei weitem nicht der einzige Neuzugang, den Kinderfeuerwehrwart Haupt in dieser Zeit begrüßen konnte.