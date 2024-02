Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lochau/MZ. - Das Löschfahrzeug der Feuerwehr Lochau stößt schon fast an das Boot an – im Feuerwehrgerätehaus ist es eng. Die Kameraden haben kaum Platz, sich umzuziehen. Auch Parkplätze seien nicht genügend vorhanden, merkt ein Feuerwehrmann an. „Technisch sind wir zwar gut ausgerüstet, aber wir haben ein Platzproblem – in allen Bereichen“, fasst Ron Hermann, Leiter der Ortsfeuerwehr Lochau, zusammen.