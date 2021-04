Am Donnerstagabend ist es zu einem Brand gekommen. Laut der Polizei wurde die Feuerwehr in der Otto-Lilienthal-Straße in Merseburg, in Höhe des Garagenkomplex zum Einsatz gerufen. Dort brannten zwei Bäume. Die Feuerwehr geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus, da in unmittelbarer Nähe Spuren aufgefunden wurden, welche auf ein vorsätzliches Anzünden schließen lassen. (mz)