Feuer ist unter Kontrolle, Tausende Haushalte sind ohne Strom

Mücheln/MZ - Bei Mücheln ist Sonnabend Nachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Mehrere Felder zwischen Branderoda und der Stadt sind abgebrannt. Die Flammen wurden durch den starken Wind in Richtung Stadtzentrum geweht. Am frühen Abend gibt die Feuerwehr Entwarnung - Mücheln ist sicher und das Feuer unter Kontrolle. Sorgen bereitet jedoch aktuell der Stromausfall.

Der Rauch über Mücheln ist weithin sichtbar. (Foto: Andrea Hamann-Richter)

Am Nachmittag war plötzlich der Strom weg. Die ersten Störmeldungen wurden 16.22 Uhr beim Anbieter Mitnetz Strom gemeldet. Vor dem Umspannwerk wütete der Feldbrand, wovon zwei große 110 Kilovolt-Leitungen betroffen waren. Sie sind derzeit ohne Strom, wie Mitnetz-Sprecherin Cornelia Sommerfeld auf Nachfrage bestätigt.

Die Leitungen versorgen die gesamte Region mit Strom. Nach ersten Erkenntnissen sind 7.700 Kunden in 22 Ortsteilen von dem Ausfall betroffen. Ein Großteil konzentriert sich auf Mücheln und dessen Ortsteile, aber auch Schafstädt soll betroffen sein.

Die Feuerwehrleute müssen vor Ort alles geben, bei Temperaturen weit über 30 Grad. (Foto: Anke Losack)

Die Monteure, so Sommerfeld, seien zwar vor Ort. Oberste Priorität hat jedoch das Löschen des Feldbrandes. Erst danach könne man den Schaden an den Leitungen ermitteln. Daher könne sie auch noch keine Prognose abgeben, wann der Strom zurückkehre.

Der Stromausfall sorgt dafür, dass in Supermärkten Kassen und Kühlung nicht mehr funktionieren würden. Der Ausfall bereitet nach MZ-Informationen aber offenbar auch erhebliche Probleme in Altenheimen. Die Feuerwehrleute aus Oechlitz müssen zudem als First Responder zu einem Einsatz. Auch da sollen Menschen aufgrund des Stromausfalls Probleme haben.

Das Strandbad in Stöbnitz muss ebenfalls schließen.

Die Feuerwehr Braunsbedra unterstützt beim Einsatz und befüllt den umgebauten Milchlaster mit Wasser. (Foto: Diana Dünschel)

Die Feuerwehrleute haben im Versuch das Feuer unter Kontrolle zu bringen, Hilfe von Landwirten erhalten. Sie waren mit Tausenden Litern Wasser zum Einsatzort gekommen, um die Löschwasserversorgung zu unterstützen. Als besonders problematisch beim Eindämmen der Flammen erwies sich der starke Wind, der die Flammen in Richtung des Müchelner Stadtzentrums trieb.

Die Feuerwehrleute müssen auch weiter die Ränder ablöschen. Abgebrannte Bäume müssen wohl gefällt werden. (Foto: Anke Losack)

Am Nachmittag ist der Brandgeruch über die ganze Region verteilt. Bereits in Neubiendorf steigt der Geruch in die Nase. Laut Müchelns Bürgermeister Andreas Marggraf (parteilos) war keine Evakuierungen geplant. Kurz vor 17 Uhr gibt der Einsatzleiter bekannt, dass das Feuer nun unter Kontrolle sei. Am Abend wird deutlich: 180 Einsatzkräfte aus dem Saale- und Burgenlandkreis haben gemeinsam das Feuer eingedämmt.

Mit einer Drohne haben die Einsatzkräfte das betroffene Gebiet ausgemessen. Insgesamt 200 Hektar Feld sind demnach abgebrannt.