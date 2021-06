Einsatzsatzräfte dr Feuerwehr am Brandort in der Straße des Friedens in Merseburg.

Merseburg - Bei einem Feuer am Samstagfrüh in einem Mehrfamilienhaus in der Straße des Friedens in Merseburg ist eine Wohnung ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehrleute haben den Mieter nicht angetroffen. Weitere Hausbewohner wurden von den Einsatzkräften gerettet.

Zu dem Feuer in dem Haus war es aus noch ungeklärter Ursache kurz vor 5 Uhr gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In der Wohnung in der dritten Etage entstand Totalschaden. Die Feuerwehr war mit insgesamt rund 40 haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften aus Merseburg, Beuna und Geusa vor Ort. (MZ/LOS/DD)