Schäden an neuer Anlage Kurz nach der Eröffnung: Brand im Kraftwerk des Chemiestandorts Leuna

Der Chemiestandort Leuna hat erst vor vier Wochen sein neues Gas- und Dampfturbinenkraftwerk in Betrieb genommen. Am Dienstag hat es in der Anlage gebrannt. Das Ausmaß der Schäden ist noch offen.