Kötzschau/MZ - Was im Jahr 2020 noch als Ersatz für das coronabedingt ausgefallene Heimatfest in Kötzschau anfing, hat sich mittlerweile zu einer festen Instanz in dem Ort und über dessen Grenzen hinaus entwickelt. Am kommenden Samstag, 19. August, findet ab 20 Uhr das Festival „Geddsche Beats“ bereits zum vierten Mal statt.