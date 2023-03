SEK Einsatz in Bad Lauchstädt: Am Frauentag hat ein 61-jähriger Sportschütze seine 59-jährige Ex-Frau erschossen.

Bad Lauchstädt/Merseburg/MZ - Am Frauentag war eine 59-Jährige von ihrem Mann, von dem sie sich getrennt hatte, in Bad Lauchstädt (Saalekreis) besucht und vermutlich nach einem Streit erschossen worden. Doch hätte die zuständige Untere Waffenbehörde des Landkreises Saalekreis im Vorfeld des Tötungsverbrechens mehr unternehmen können? Diese Frage steht im Raum, seitdem an diesem Montag bekannt wurde, dass die Frau bereits am 1. Februar bei der Polizei Anzeige gegen ihren Ex-Mann erstattet hat. Jetzt äußert sich der Saalekreis aufgrund von Anfragen der MZ.