Nach dem schweren Feldbrand am Samstag in Mücheln kommen die Einsatzkräfte noch immer nicht zur Ruhe: Grund dafür sind vereinzelte Bäume die immer wieder in Flammen aufgehen.

Mücheln/Bad Lauchstädt/MZ - „Die Kräfte der Einsatzkräfte sind irgendwann am Ende“, sagt Ronald Heidler. Müchelns Stadtwehrleiter blickte am Montagnachmittag auf drei einsatzreiche Tage zurück. Eine solche Häufigkeit an Alarmierungen habe er in seinen 30 Jahren bei der Wehr noch nicht erlebt. Nach dem schweren Feldbrand vom Samstag, der erst kurz vor der Stadtgrenze gestoppt werden konnte, kamen am Sonntag neue Brände hinzu.