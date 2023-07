Am Samstag kam es zum ersten größeren Feldbrand der Saison im südlichen Saalekreis. Kräfte von einem halben Dutzend Wehren löschten den Brand zwischen Lodersleben und Gatterstädt.

Lodersleben/MZ - Ein Feldbrand hat am Samstag für einen Großeinsatz der Feuerwehren im Raum Querfurt gesorgt. Gegen Mittag geriet ein Feld zwischen Lodersleben und Gatterstädt in Brand. Um das Feuer zu löschen rückten laut Leitstelle des Saalekreises Wehren aus Gatterstädt, Lodersleben, Farnstädt, Oberschmon, Spielberg und Querfurt an.