Feiern OB und Mitarbeiter auf Kosten der Steuerzahler?

Haben Oberbürgermeister und städtische Mitarbeiter mehrere Tage in einem Hotel in Saus und Braus verbracht? Ein Merseburger erhebt schwere Vorwürfe und erstattet Strafanzeige gegen Müller-Bahr bei der Staatsanwaltschaft.

Merseburg/MZ - Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) will nicht nur immer die ganze Stadt im Blick haben – so sein Slogan. Er will auch, dass die ganze Stadt ihn im Blick hat. Seit einigen Wochen veröffentlicht er deshalb unter anderem eine wöchentliche Videobotschaft mit dem Titel „nahBahr – Der OB am Freitag“.