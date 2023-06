In Bad Dürrenberg steigt 2024 die Landesgartenschau. Die Stadt hat bei ihren Nachbarn angefragt, ob die sich am Kulturprogram beteiligen wollen. Leuna und Bad Lauchstädt planen nun ihre große Stadtfest 2024 auf der Laga zu feiern. In Merseburg überlegt man noch.

Leuna/Merseburg/Bad Dürrenberg/Bad Lauchstädt/MZ - Das Brunnenfest gibt es seit Jahrhunderten doppelt im Saalekreis – wenn nicht gerade ein Kurpark wegen Bauarbeiten lahmgelegt ist. Sowohl Bad Lauchstädt als auch Bad Dürrenberg feiern die Entdeckung ihrer in der Stadthistorie so enorm wichtigen Wasservorkommen. Hier das Heilwasser, dort die Sole. 2024 wird es wieder beide Feste geben – aber womöglich an einem Ort. Die Goethestadt plant mit ihrem wichtigsten Volksfest ein Auswärtsspiel. Statt in und um den eigenen Kurpark soll das Brunnenfest im kommenden Jahr in dem von Bad Dürrenberg steigen. Denn dort findet von April bis Oktober die Landesgartenschau (Laga) statt.