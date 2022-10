Feier in Geusa ist eskaliert

Geusa/MZ - Im Rahmen einer Veranstaltung in einer Scheune in der Straße Zu den Teichen in Geusa ist es in der Nacht zu Samstag gegen 1 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Die hinzugezogenen Polizeikräfte versuchten, die Situation wieder zu beruhigen. „Hierbei zeigten sich mehrere Besucher unkooperativ, so dass Platzverweise ausgesprochen werden mussten“, berichtet ein Polizeisprecher. Bei der Durchsetzung der Platzverweise seien die Beamten teilweise tätlich angegriffen worden, so dass schließlich drei Männer im Alter von 22 bis 26 Jahren in polizeilichen Gewahrsam genommen wurden. Die Einsatzkräfte wurden dabei nicht verletzt, teilt der Sprecher weiter mit. Die Veranstaltung wurde schließlich beendet.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.