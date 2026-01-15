Das Land Sachsen-Anhalt hat seine Sportstättenförderung für 2026 aufgestockt. Drei Vereine und eine Stadt aus dem Süden des Saalekreises profitieren. Die Sportler aus Farnstädt, Merseburg und Krumpa berichten, was sie vorhaben.

Die Fußballer von Blau-Weiß Farnstädt wollen gern unter Flutlich spielen.

Farnstädt/Krumpa/Merseburg/ Bad Dürrenberg/MZ. - Mehr freie Wochenenden – das will der SV Blau-Weiß Farnstädt seinen Fußballern ermöglichen. Dafür sollen, egal ob jetzt in der Landes- oder im Falle eines Aufstiegs in der Verbandsliga, die Heimspiele möglichst oft Freitagabend ausgetragen werden. „Da zieht man auch mehr Zuschauer“, argumentiert Vizevereinschef Torsten Fritzsche. Doch aktuell haben die Blau-Weißen für die Idee ein Problem: Die Flutlichtanlage aus der Nachwendezeit funktioniert nicht richtig: „Sie erreicht nicht die Luxzahl, um hier Pflichtspiele abends austragen zu dürfen.“ Das soll sich ändern.